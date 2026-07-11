الداخلية تكشف تفاصيل تسقط مروج الأدوات المحظورة عبر مواقع التواصل بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الصواعق الكهربائية مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل القضية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – صاعق كهربائى"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.