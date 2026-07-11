خلاف حول أولوية المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بمشاجرة بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارة ملاكى ببنى سويف والزعم بقيام قائدها "يحمل جنسية إحدى الدول" بوضع العلم الخاص بدولة الفريق المنافس للمنتخب المصرى ببطولة كأس العالم لكرة القدم عقب إنتهاء المباراة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 الجارى وحال استقلال (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول") سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف ، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين (سائق مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا) لخلاف حول أولوية المرور تبادلاً خلالها التعدى بالسب والشتم ، وقام قائد السيارة بالسير برعونة بدائرة القسم وتتبعه قائد التروسيكل مستغيثاً بالأهالى زاعماً إصطدام السيارة بأحد الأطفال فقام الأهالى بإستيقافه والتعدى عليه وإحداث تلفيات بسيارته بإستخدام (عصا خشبية ، حجارة) على النحو المشار إليه ، وعقب تفهمهم الأمر تصالحوا معهم.

أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (قائد مركبة التروسيكل، 6 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضبط بحوزتهم (مركبة التروسيكل - "عصا خشبية" المستخدمة فى التعدى).

تم التحفظ على التروسيكل.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.