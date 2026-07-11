الفلبين: 17 قتيلاً وأكثر من نصف مليون متضرر جراء إعصار "بافي" والأمطار الموسمية

أعلنت الهيئة الوطنية الفلبينية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "بافي" والأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، إلى 17 قتيلاً، فيما تجاوز عدد المتضررين 514 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الوفيات نجمت عن حالات غرق وانهيارات أرضية، مشيرة إلى أن جميع الأرقام لا تزال قيد التحقق الرسمي.

وسُجلت 10 وفيات في بلدة مالاباتان بإقليم سارانجاني، و5 وفيات في كالانوجاس بإقليم لاناو ديل سور، إضافة إلى وفاتين في إقليم بوكيدنون.

كما أفادت الهيئة بإصابة 4 أشخاص في حوادث انهيارات أرضية منفصلة، بينهم اثنان في كالانوجاس، وشخص في كل من توريخوس بإقليم ماريندوكي، ومالاباتان.

ولا يزال هناك 9 أشخاص في عداد المفقودين، بينهم 6 في كالانوجاس و3 في مالاباتان.

وأضافت الهيئة أن التأثيرات المشتركة للإعصار والأمطار الموسمية طالت نحو 112,500 أسرة، بما يعادل حوالي 514,700 شخص، فيما اضطر نحو 2,900 أسرة إلى النزوح والإقامة مؤقتاً في 77 مركز إيواء.

وأكدت الهيئة أن الحكومة الفلبينية قدمت حتى الآن مساعدات إنسانية بقيمة 16.41 مليون بيزو فلبيني لدعم السكان المتضررين من الكارثة.