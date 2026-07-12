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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء: فحص 932 إذن تصدير للحاصلات الزراعية والرقابة على 9847 منشأة

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم
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كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الـ25 لعام 2026 عن الفترة من 4 إلى 10 يوليو، عن تكثيف جهودها الرقابية على المصانع والمنشآت الغذائية والأسواق المحلية والمنافذ التصديرية، إلى جانب دعم منظومة الصادرات الغذائية وتعزيز سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.
 

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 122 زيارة معاينة، أسفرت عن تسجيل 22 منشأة واستيفاء 6 منشآت لاشتراطات الهيئة، فيما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 705 زيارات فحص وتفتيش للحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، وأصدرت 932 إذن تصدير لصالح 817 شركة، إلى جانب تسجيل 3 منشآت جديدة.
 

الصادرات الغذائية 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الغذائية بلغ 4160 رسالة بوزن 181 ألف طن، صادرة عن 1400 شركة، شملت 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، بينما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 14 ألف طن، تلتها العنب بـ13 ألف طن، ثم الفراولة بـ12 ألف طن، في حين جاء البصل في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 7 آلاف طن، يليه البطاطا بـ6 آلاف طن ثم البطاطس بـ4 آلاف طن.
 

الدول المستوردة 

ولفت التقرير إلى أن السعودية جاءت في مقدمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السودان والصومال وليبيا والولايات المتحدة، فيما تصدر ميناء سفاجا قائمة المنافذ التصديرية بإجمالي 737 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية ثم ميناء دمياط. كما أصدرت الهيئة 1150 شهادة صحية للتصدير لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالواردات، استقبلت البلاد 1930 رسالة غذائية بإجمالي 200 ألف طن، مستوردة بواسطة 869 شركة، وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أوكرانيا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة، بينما جاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الواردة بإجمالي 609 رسائل.
كما أوضح التقرير أن الهيئة أفرجت عن 1209 رسائل غذائية تحت التحفظ، و471 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، مع إصدار تراخيص استيراد لـ81 مستوردًا، والتحفظ على 225 رسالة غذائية، وإعادة تصدير 10 رسائل مرفوضة.
 

الحملات الرقابية 

وفي إطار الرقابة على الأسواق، نفذت الهيئة 1942 مأمورية رقابية عبر 32 فرعًا شملت 248 مركزًا وحيًا، جرى خلالها المرور على 9847 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 164 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفائها الاشتراطات.
كما نفذت الهيئة 1815 مأمورية لمتابعة تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملات مشتركة مع شرطة التموين والجهات الرقابية المختلفة.
وأشار التقرير إلى تنفيذ 55 حملة رقابية على فروع السلاسل التجارية في عدد من المحافظات، ليرتفع إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2227 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.
وفي مجال تسجيل وترخيص الأغذية، سجلت الهيئة 20 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 465 منتجًا جديدًا، واعتمدت 27 شركة، وأصدرت 30 شهادة بيع حر و87 موافقة إعلانية، فيما ارتفع عدد المحال العامة المسجلة إلى 79 ألفًا و977 منشأة بعد تسجيل 312 منشأة جديدة.

كما واصلت الهيئة حملاتها على مختلف القطاعات، شملت المحالب، ومراكز تجميع الألبان، والمنشآت السياحية، ووحدات الطعام المتنقلة، والمجازر، ومصانع المواد الملامسة للغذاء، وقطاع الأسماك، بالتوازي مع حملات تفتيش مشتركة في المحافظات أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت الهيئة استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تداول غذاء آمن، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر قنواتها الرسمية، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز منظومة الرقابة الغذائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

سلامة الغذاء الرقابة على الأسواق الصادرات المصرية الصادرات الغذائية

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