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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 12-7-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أسعار الدولار اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري، استقر في البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى اللبد الإخباري سعر الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار اليوم 

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

 

سعر الدولار في البنك المصري العربي  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار اليوم في بنك الامارات دبي 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

الدولار البنك الاهلي المصري بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار سعر الدولار أمام الجنيه

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