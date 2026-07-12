تقارير: إيبسويتش تاون يتواصل مع الأهلي لضم إمام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن ممثلين عن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أجروا خلال الساعات الماضية اتصالات مع الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية.

إمام عاشور

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ممثل النادي الإنجليزي عرض حصول الأهلي على 5 ملايين جنيه إسترليني مقابل الموافقة على انتقال إمام عاشور إلى صفوف إيبسويتش تاون.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من النادي الأهلي بشأن العرض أو موقفه من رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.