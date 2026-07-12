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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 شائعات بشأن البكالوريا المصرية .. وخبير تربوي يكشف حقيقتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي
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حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من شائعات متداولة حاليا بشأن نظام البكالوريا المصرية ، تتمثل في :

  • شائعة وجود أعمال سنة في الصف الثاني أو الثالث بكالوريا تتراوح من ٢٠ إلى ٥٠% من الدرجة

حيث قال الدكتور تامر شوقي : لم يتضمن قانون التعليم أي شيء ينص على تخصيص أعمال سنة في شهادة البكالوريا اطلاقا وكذلك لم تشر تصريحات وزارة التربية والتعليم إلى ذلك، وهي موجودة فقط في الصف الأول الثانوي بكالوريا مثلها مثل الثانوي العام.

  • شائعة أن مسارات البكالوريا تؤهل إلى الكليات المتخصصة فقط ولا تؤهل إلى باقي الكليات غير المتخصصة.

قال الدكتور تامر شوقي : الحقيقة أن إن مسارات البكالوريا مثلها مثل شعب الثانوية العامة تؤدي إلى نفس الكليات التخصصية في كل مسار ( مثل كليات القطاع الطبي في مسار الطب، وكليات القطاع الهندسي في مسار الهندسة ) بالإضافة إلى الكليات غير المتخصصة مثل الآداب والتجارة والتربية والإعلام والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية ودار العلوم وغيرها وتوجد فروق صغيرة جدا بين الثانوية والبكالوريا في بعض الكليات مثل الألسن والتجارة

  • شائعة أن البكالوريا تؤهل فقط إلى الجامعات الخاصة ولا تؤهل إلى الجامعات الحكومية أو العسكرية أو الشرطة

قال الدكتور تامر شوقي : الحقيقة ان البكالوريا هي نظام بديل للثانوية العامة تؤهل مثلها إلى الجامعات الحكومية والعسكرية والشرطة

  • شائعة تحديد محتويات معينة لكل منهج ونشرها، كما تم تحديد مواعيد إتاحة المناهج

قال الدكتور تامر شوقي : الحقيقة أنه لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن ذلك اطلاقا، وستعلن عنه في الوقت المناسب لها ولأولياء الأمور

  • شائعة أن تأخر إتاحة المناهج سيضر بالطلاب

قال الدكتور تامر شوقي : أنه في الحقيقة أن تأخر إتاحة المناهج هو أمر مضر فقط بمعلمي الدروس الخصوصية، وما دامت المناهج ستتاح للطالب قبل وليس بعد بداية العام الدراسي فهو لصالحه تماما، والعام الدراسي كافي جدا لتحصيل الطالب المناهج الجديدة

  • شائعة اشتقاق معلومات خاصة بالبكالوريا من صفحات مجهولة أو من أشخاص غير متخصصين كل همهم اللايك والشير مما يسهم في نشر الشائعات

حيث قال الدكتور تامر شوقي : أن الحقيقة أنه يجب الاعتماد بشكل رئيسي على صفحات وزارة التربية والتعليم والشخصيات الموثوق فيها والمواقع الصحفية الرسمية لاشتقاق معلومات صحيحة

  • شائعة أنه سيترتب على رؤية المناهج اختيار الطالب المسار المناسب

قال الدكتور تامر شوقي : أن الحقيقة أن رؤية أي طالب أو ولي الأمر المناهج لن يفيده في شيء لأنه في الغالب غير متخصص ولن يفهم طبيعة دروس أي منهج، كذلك فإن اختيار الطالب لمسار معين سواء الطب أو الهندسة أو الآداب أو الأعمال مرتبط أكثر بميول وقدرات الطالب وليس بمناهج معينة

  • شائعة أنه لا بد من رؤية المناهج قبل اختيار مسار البكالوريا

قال الدكتور تامر شوقي : الحقيقة أنه على الطالب أن يعتبر المناهج كلها إجبارية ولا توجد فرصة للاختيار ؛ واكيد طالب الطب الذي لا يحب الرياضة سيختار الفيزياء والعكس صحيح

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