ترامب ينعى السيناتور ليندسي غراهام: سنفتقده كثيرا

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، معربًا عن حزنه لوفاته، وذلك في منشور عبر منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب: "السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الشخصيات والسيناتورات الذين عرفتهم، قد رحل. لقد كان دائمًا يعمل، وكان وطنيا أمريكيا حقيقيا. سنفتقد ليندسي كثيرًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التفاصيل والترتيبات الخاصة بالجنازة ستُعلن في وقت لاحق، واصفًا الخبر بأنه "محزن للغاية".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر إصابته بمرض مفاجئ، وفق بيان نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأوضح البيان أن غراهام توفي مساء السبت، فيما طلبت أسرته احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز قيادات الحزب الجمهوري، واشتهر بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، كما عُرف بتحالفه الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وقبل وفاته بيومين فقط، ظهر غراهام في زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أجرى مباحثات مع مسئولين أوكرانيين تناولت العقوبات المفروضة على روسيا وملفات الدعم العسكري.