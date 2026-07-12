ترامب ونتنياهو ينعيان ليندسي جراهام

نعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الأحد، حليفه البارز السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، واصفا إياه بأنه “أحد أعظم الأشخاص الذين عرفهم على الإطلاق”، وذلك بعيد إعلان وفاته.
كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون كبار آخرون تعازيهم في وفاة ليندسي غراهام، وقالوا إنهم فقدوا صديقا عزيزا، وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز.
وقال نتنياهو في بيان له: "أدرك ليندسي أن أمن إسرائيل وأمن أميركا لا ينفصلان.. فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها، وفقدت أميركا شخصا وطنيا عظيما، وفقدت أنا صديقا عزيزا".
ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، غراهام، في منشورات على منصة إكس، بأنه صديق حقيقي لإسرائيل وأحد أقوى الداعمين لها.