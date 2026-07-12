أمريكا تشن ضربات على مواقع في إيران ردًا على استهداف سفينة بمضيق هرمز

شنّ الجيش الأميركي اليوم الأحد ضربات ضد إيران ردًا على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" وفقا لما اذاعته فضائية سكاي نيوز عربية إن الجيش الأميركي ⁠شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن ‌هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة ‌حاويات ‌ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن أحد أفراد الطاقم المدنيين بات ⁠في ‌عداد المفقودين، والسفينة ⁠غير قادرة على ⁠مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع ⁠على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات مؤكدة أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب.