دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى وقف العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلاً يفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي دعت منذ بداية الأزمة إلى وقف العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح اليوم الأحد أن قواتها المسلحة اعترضت هجوماً صاروخياً كان يستهدف البلاد.

وذكرت الوزارة في منشور لها أن "قواتها المسلحة تمكنت من اعتراض هجوم صاروخي استهدف دولة قطر".

كما أعلنت أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة فجر الأحد أنها تصدت للصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن الأصوات التي سُمعت في أنحاء البلاد كانت ناتجة عن عمليات جارية، وطلبت من السكان اتباع تعليمات السلطات.



