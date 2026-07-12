إنقاذ طاقم سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، إنقاذ أفراد طاقم سفينة تعرضت للاستهداف في المياه الواقعة قبالة سواحل سلطنة عمان، في حادث أثار مخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن السفينة تعرضت للهجوم على بعد نحو 9 أميال بحرية إلى الشرق من السواحل العمانية.



وفجر اليوم، أفادت “سنتكوم” القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجم الحرس الثوري سفينة حاويات ترفع علم قبرص.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران.

وذكر التليفزيون الإيراني أنه دوت انفجارات في مدينتي عسلوية وبندر دير بمحافظة بوشهر جنوبي إيران.

قالت وكالة مهر أيضًا بدوي انفجار في بندر كنجان بمحافظة بوشهر والسكان شعروا باهتزازات.

وقبلها، قالت وكالة فارس إن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز بحري سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات.

فيما قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : نؤكد أن الضربات الأمريكية مؤخرًا لن تمر دون رد، وبسبب الظروف الراهنة فإن الأولوية هي لضمان الأمن والاستقرار في مضيق هرمز.