قوافل الأزهر والأوقاف تنشر الفكر الوسطي المستنير في المنوفية والمنيا

انطلقت الجمعة الماضية، قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي المنوفية والمنيا، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري ـ وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين، بمشاركة (20) إمامًا وواعظًا من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

«الرفق.. بناءٌ للإنسان وعمرانٌ للأوطان»

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان: «الرفق.. بناءٌ للإنسان وعمرانٌ للأوطان»، وهدفت إلى التوعية بقيمة الرفق واللين، وبيان أنهما طريق إلى كسب القلوب، وبناء الإنسان السوي، وتعزيز استقرار المجتمع، بما يسهم في بناء وطن قوي.

كما تناولت الخطبة الثانية تأكيد أن القسوة ليست وسيلة للتربية، وأن التربية الناجحة تقوم على الحكمة والرحمة، والحوار الحسن، والقدوة الطيبة، بما يسهم في تنشئة أجيال متوازنة نفسيًّا وأخلاقيًّا.

نشر الفكر الوسطي المستنير

وتأتي هذه القوافل في إطار الرسالة الدعوية المشتركة للمؤسستين، وحرصهما على نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع.

مواجهة الفكر المتطرف

كما تأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، الهادفة إلى مواجهة الفكر المتطرف بجميع صوره، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع منظومة القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية الواعية، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر ثقافة العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الإبداع والاكتشاف، وتعظيم مكانة العلم في بناء الإنسان والمجتمع.

وأكدت الأوقاف استمرار التعاون والتكامل مع الأزهر الشريف في تنفيذ القوافل الدعوية المشتركة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الانتماء والوعي، وخدمة المجتمع.