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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فضل شاكر: صار الوقت إن الوالد يطلع ونغني سوا

فضل شاكر وابنه محمد
فضل شاكر وابنه محمد
أحمد إبراهيم
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علق الفنان محمد فضل شاكر، على خروج والده من السجن وإخلاء سبيله في القضايا العسكرية مؤخرا، وذلك بعد تسليم نفسه للمحاكمة مؤخرا. 

وقال محمد فضل شاكر، خلال حفله الأخير: «بطلعة الوالد حبيب الملايين .. صار الوقت إن الوالد يطلع ونغني سوا»، ثم قام بغناء «يا غايب» له. 

إخلاء سبيل فضل شاكر 

أثار الفنان اللبناني فضل شاكر حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية بعد إعلان قرار إخلاء سبيله على ذمة قضاياه مما أعادت تسليط الضوء على قضاياه المنظورة أمام القضاء العسكري في لبنان، بالتزامن تدهور حالته الصحية ومطالبات بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونرصد فى التقرير التالي القصة الكاملة من السجن الى إخلاء السبيل. 

فضل شاكر يسلم نفسه 

يواجه فضل شاكر أمام القضاء العسكري أربع اتهامات رئيسية، تشمل الانتماء إلى تنظيم مسلح بقيادة أحمد الأسير، وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى تهمة النيل من هيبة الدولة، وذلك بعد تسليم نفسه للسلطات اللبنانية في أكتوبر 2025.

أحكام على فضل شاكر 

وكانت المحاكم قد أصدرت بحقه أحكاما غيابية تصل في مجموعها إلى 22 عاما مع الأشغال الشاقة، من بينها حكم بالسجن 15 عاما في اتهامات مرتبطة بأعمال إرهابية، وآخر بالسجن 7 سنوات بتهمة تقديم دعم مالي لتنظيم مسلح، بينما يواجه خطر تثبيت هذه الأحكام حال إدانته في القضايا المنظورة.

وخلال الأيام الماضية، عاد اسم فضل شاكر إلى صدارة محركات البحث، بعدما أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكما ببراءته من تهمة التورط في محاولة اغتيال مسؤول في "سرايا المقاومة"، وقضت ببراءته في قضية محاولة قتل هلال حمود في صيدا، مع قرار بإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفا على ذمة قضايا أخرى.

وكشف بيان صادر عن فضل شاكر عن مستجدات جلسات المحكمة العسكرية الخاصة بأحداث عبرا، مؤكدا أن عددا من القيادات الأمنية أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، ونفوا وجود أي صلة مباشرة له بالأحداث.

واستمعت المحكمة إلى إفادات العميد علي شحرور، والعميد محمد الحسيني، والعميد ممدوح صعب، والتي استندت إلى تقارير وتحقيقات أمنية سابقة، دون أن تتضمن ما يشير إلى تورطه في المواجهات، فيما أكدت شهادات الضباط الثلاثة أنه لم يشارك في أحداث عبرا ولم يكن موجودا في موقع الاشتباكات، بينما أشار أحدهم إلى أنه كان داخل مبنى "المستقبل" خلال تلك الفترة.

مرض فضل شاكر 

بينما كشف الموزع الموسيقي علي أباظة عن تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر خلال فترة احتجازه، مشيرا إلى حاجته الملحة للحصول على رعاية طبية متخصصة، وسط مطالبات بنقله إلى أحد المستشفيات.

وأكدت المصادر أن الفنان يعاني من أمراض مزمنة، من بينها مرض السكري، في ظل عدم توافر الرعاية الصحية الكافية داخل محبسه، وهو ما دفع فريق دفاعه إلى التقدم بطلب عاجل لنقله لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الضغوط المرتبطة بالمحاكمات ساهمت في تدهور حالته الصحية.

كما وجه محمد فضل شاكر رسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام، دعا خلالها الجمهور إلى مساندة والده، مؤكدا أنه يمر بظروف صعبة، وأن حالته الصحية غير مستقرة منذ سنوات، معربا عن أمله في انتهاء أزمته وعودته إلى حياته الطبيعية والوقوف على المسرح مجددا.

وقد قررت المحكمة  العسكرية مؤخرا في لبنان تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى جلسة تعقد يوم 23 يونيو المقبل، لاستكمال نظر القضايا المنظورة بحقه أمام القضاء العسكري.

إخلاء سبيل فضل شاكر

وقد أكد الناقد جمال فياض، صدور قرار بإخلاء سبيل الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر، لدواعي صحية. 

وقال جمال فياض في تصريحات خاصة: القرار صدر، ومن المقرر ان يتم اخلاء سبيله في الساعات القليلة القادمة، عقب انتهاء الاجراءات. 

وتقدم دفاع فضل شاكر بطلب الذ  المحكمة العسكرية اللبنانية، طلب  بإخلاء سبيل فضل شاكر، لدواع صحية. 

وقد دعم دفاع فضل شاكر الطلب بتقارير طبية تشير إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكر وامراض أخرى.

فضل شاكر إخلاء سبيل فضل شاكر محمد فضل شاكر

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