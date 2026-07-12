ياسمين عبدالعزيز تحتفل بـ30 مليون مشاهدة لتريلر «خلى بالك من نفسك» في 24 ساعة

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالنجاح الكبير الذى حققه التريلر الرسمى لفيلمها الجديد «خلى بالك من نفسك»، الذى يجمعها بالفنان أحمد السقا، بعدما تجاوز 30 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال 24 ساعة فقط من طرحه.

ويأتى هذا النجاح، قبل أيام من انطلاق عرض الفيلم فى دور السينما، المقرر يوم 22 يوليو الجارى، وسط حالة من الترقب من الجمهور لمشاهدة العمل، الذى يجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا لأول مرة فى بطولة سينمائية مشتركة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، حيث يجسد أحمد السقا شخصية «علاء»، وهو مذيع إذاعى يتمتع بالكاريزما، ويقدم نصائح عاطفية عبر برنامجه، إلا أنه يعانى من الخوف من الارتباط، ما يدفعه إلى إنهاء جميع علاقاته العاطفية لأسباب يراها بسيطة، دون أن يدرك تأثير ذلك على الآخرين.

وتنقلب حياة «علاء»، رأسًا على عقب عندما يتعرف على «فريدة»، التى تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، ويعتقد أنها شريكة حياته، قبل أن يكتشف أنها تخفى سرًا صادمًا، إذ تعمل ضمن شبكة لتجارة السلاح، لتدخله فى سلسلة من المواقف والمغامرات التى تمزج بين الأكشن والكوميديا.