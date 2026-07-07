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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من كواليس «خلي بالك من نفسك»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر


لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بعد مشاركتها جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من كواليس فيلمها المنتظر خلي بالك من نفسك، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك قبل أيام من انطلاق عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو 2026.

وكشفت الصور عن أجواء مليئة بالمرح داخل موقع التصوير، حيث ظهرت ياسمين بإطلالة مختلفة اعتمدت فيها تسريحة شعر على شكل ضفيرتين، مع مكياج سموكي وملابس كاجوال باللون الأسود، في مظهر يتماشى مع الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم.

كما ظهر الفنان إياد نصار في عدد من اللقطات وهو يتبادل الضحكات مع فريق العمل، في أجواء عفوية تعكس روح الانسجام بين أبطال الفيلم، ما زاد من حماس الجمهور لانتظار عرضه خلال الفترة المقبلة


 

ويُعد «خلي بالك من نفسك» من أبرز أفلام موسم صيف 2026، ويشهد لقاءً جديدًا بين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بعد سنوات طويلة من الغياب عن السينما، إذ ينتمى العمل إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كل من لبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، ومصطفى أبو سريع، بينما يظهر إياد نصار كضيف شرف فى دور مؤثر يغير مسار الأحداث، الفيلم من تأليف شريف الليثى، وإخراج معتز التوني.

 

الفنانة ياسمين عبد العزيز كواليس فيلمها خلي بالك من نفسك الفنان إياد نصار أحمد السقا ميشيل ميلاد لبلبة أبو سريع

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