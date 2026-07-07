حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية

وجه الفنان حسن الرداد، رسالة لـ حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، معربًا عن سعادته بإنجاز منتخب مصر، حتى التأهل للدور الـ16 ضمن مباريات كأس العالم.

وكتب «الرداد»، عبر حسابه الرسمى فى منشور عبر «فيسبوك» عن الأمر: «أقوى إنجاز فى تاريخ الكرة المصرية.. حقق الجيل الحالى للكرة المصرية ما عجزت عنه الأجيال السابقة، وقبل ظهوره لم يكن لمصر حضور حقيقي على الساحة العالمية، أما اليوم فقد أصبحت الكرة المصرية معروفة في أنحاء العالم».

وتابع: «مش فاهم ليه في بعض الناس غيرانة من كابتن حسام حسن ونجاحه مع المنتخب؟!، اعتقد الجيل الحالي أتظلم كتير بالتشكيك في قدراته عبر السنين الماضية.. واكتشفنا إن ما كان ينقصة هو مدرب وطني مثل ما حدث مع جيل كابتن جوهري وجيل كابتن حسن شحاته».

وأردف: «لولا المدرب الوطني لما حققت هذه الأجيال أى بطولات.. اعتقد الناس اللي كانت قاعدة تنتقد كابتن حسام حسن عشان مش بيلاعب هيثم حسن ويفتروا عليه، مدينين له بالاعتذار بعد ما ظهر إن عدم مشاركته كانت بسبب استكمال بعض الأوراق الرسمية».

واختتم الرداد قائلًا: «كمان الأسطورة محمد صلاح أثبت إنه من أفضل اللاعبين في العالم وأعظم لاعب فى تاريخ مصر، وشفنا مستواه في البطولة دي عامل إزاي، وقيادته للمنتخب اللي العالم بيتكلم عنها وقدر يحقق ما لم يحققه أي لاعب، شكرًا يا فخر العرب».