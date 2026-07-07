قلق دولي بعد استهداف الحرس الثوري سفينتين في مضيق هرمز

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز ليلة الاثنين.

وأضاف التقرير، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار جسيمة دون وقوع إصابات.

ويتابع المستثمرون وشركات الشحن البحري عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مصير الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت يستمر فيه القلق من سلامة واستمرار العمل بالمضيق وعدم توقف النقل البحري .

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة الأمن البحري البريطانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها بمقذوف مجهول شرق مدينة ليما العمانية فجر الثلاثاء.

وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) فجر الثلاثاء أن الناقلة أصيبت في جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوباً على بعد حوالي 15 كيلومتراً بحرياً شرق ليما، مما تسبب في اندلاع حريق. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

أكدت التقارير على المخاطر التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان، والذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.

وقد تعرضت السفن التجارية لهجمات خلال الحرب التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، على الرغم من اتفاق مؤقت تضمن بنودًا تتعلق بالمرور الآمن.

وانتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر واضح على إحراز تقدم نحو سلام دائم، على الرغم من وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بهدف إفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، مجددًا تهديده بالعمل العسكري في ظل إظهار طهران تحديًا عقب جنازة المرشد السابق علي خامنئي.

"مستعدون لإطلاق النار عليك"

حذّر الحرس الثوري الإيراني السفن عبر اللاسلكي البحري قائلاً: "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة جاهزة لإطلاق النار عليكم"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين، نقلاً عن تسجيل حصلت عليه.