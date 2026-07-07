خفر السواحل الصيني يعلن طرد قارب صيد ياباني في مياه جزيرة "تشيوي يوي"

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أعلن خفر السواحل الصيني اليوم (الثلاثاء) طرد قارب صيد ياباني بعدما توغل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لجزيرة "تشيوي يوي" الصينية.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الثلاثاء/- عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جيانج ليويه قوله إن جزر دياويو داو والجزر التابعة لها تعد أراضي صينية أصيلة.. وحث الجانب الياباني على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات للحقوق والأعمال الاستفزازية في المياه ذات الصلة.

وأضاف أن خفر السواحل الصيني سيواصل القيام بعمليات حماية الحقوق وإنفاذ القانون في المياه الإقليمية لجزر دياويو داو والجزر التابعة لها، بالإضافة إلى حماية السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية.