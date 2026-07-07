صافرة البداية.. منتخب الأولمبياد الخاص المصري يفتتح مشواره المونديالي بمواجهة سلوفاكيا

تستهل بعثة الأولمبياد الخاص المصري اليوم مشوارها في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026، بمواجهة منتخب سلوفاكيا في افتتاح مباريات المجموعة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت باريس، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية في البطولة العالمية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية.

كانت العاصمة باريس قد شهدت مساء أمس حفل افتتاح مميز للبطولة، بحضور وفود الدول المشاركة، أعقبه إقامة المباريات الافتتاحية وسط أجواء احتفالية عكست رسالة الأولمبياد الخاص في نشر قيم الدمج والتسامح من خلال الرياضة.

على الجانب الفني، خاض المنتخب المصري أولى حصصه التدريبية على الملاعب المخصصة للبطولة، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية والفنية، استعدادًا للمواجهة الأولى أمام المنتخب السلوفاكي، وسط حالة من التركيز والحماس بين جميع اللاعبين.

وأكد عمرو الطحاوي، رئيس البعثة المصرية، أن جميع أفراد البعثة يعيشون حالة من الجاهزية والتركيز قبل انطلاق المنافسات، مشيدًا بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبات منذ وصولهن إلى باريس.

وأضاف الطحاوي "لدينا ثقة كبيرة في لاعباتنا وقدرتهن على تمثيل مصر بصورة تليق باسمها وتاريخها في الأولمبياد الخاص. الجميع يدرك قيمة هذه المشاركة العالمية، والهدف ليس فقط تحقيق نتائج إيجابية، وإنما أيضًا تقديم نموذج مشرف لقيم الدمج والعمل الجماعي التي تجسدها كرة القدم الموحدة."

وتضم بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في البطولة كلًا من الاستاذ عمرو محيي الدين الطحاوي رئيسا للوفد الوفد، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي ، وداليا بدر ممثلًا عن الشركة الراعية، والدكتور اكرامي الجمال مديرًا فنيًا، والكابتن عفاف عزت مدربة، إلى جانب اللاعبات ندى سيد، روان وليد، فاطمة طارق، هاجر محمد، تسنيم أحمد ، وأسماء السيد، فيما تضم قائمة اللاعبات الشريكات وفاء ربيع، جنة أحمد، شيماء علي، سلمى كرم، وزهراء علاء.

ويخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات سلوفاكيا، وكندا، وهونج كونج، في مجموعة قوية تسعي خلالها بطلات مصر إلى تقديم مستويات متميزة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للأدوار التالية.