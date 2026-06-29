لاعب منتخب أستراليا: الفراعنة حطموا حلمنا في أولمبياد طوكيو ونسعى للثأر

أكد كونور ميتكالف لاعب أستراليا، أن مباراتهم أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026 تحمل طابع ثأري بسبب الهزيمة التي تلقوها أمام الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف ميتكالف في تصريحات صحفية: أتذكر مباراة مصر في أولمبياد طوكيو لكنها ضبابية بعض الشئ ما أتذكره أننا واجهنا منتخب قوي بدنيا للغاية والأجواء كانت شديدة الحرارة والرطوبة ولم نقدم أفضل مستوياتنا.

وأكمل: حلمنا تحطم في الأولمبياد على أيديهم مما يجعل المواجهة بالنسبة لي نوعا من الإنقام على المستوى الشخصي.

وواصل : تابعنا مباراة مصر وإيران وكان لقاء جنوني حتى اللحظة الأخيرة ونعرف جودة منتخب مصر وشاهدناه أكثر من مرة ولدينا فكرة واضحة عنهم.

واختتم لاعب منتخب أستراليا قائلا : منتخب مصر مميز في الأسلوب الهجومي وبالتالي قد يمنحنا أفضلية على مستوى الهجمات المرتدة وإننا جيدون في هذا وقد نفاجئهم.