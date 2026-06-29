منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم 3 يوليو المقبل في دور الـ32 لكأس العالم 2026.

شهدت التدريبات عودة حسام عبد المجيد وشارك حمدي فتحي في جزء من المران ، بينما أدي محمد صلاح و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح تدريبات علاجية .

حضر مران منتخب مصر ، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب ، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و مصطفي أبو زهرة و محمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس .

موقف المصابين

كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد المنتخب، أثبتت أنه يعاني شداً في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، وقد بدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه العلاجي.

أضاف أبوالعلا أنه بالنسبة لإصابة أحمد فتوح، فإنه يعاني تمزقاً في العضلة الخلفية، وبالتالي صعوبة لحاقة بمباراة أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026، بينما تعرض محمد عبدالمنعم لكدمة شديدة في الأنكل ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها.