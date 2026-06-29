حسام عبد المنعم: ارتداء قميص منتخب مصر شرف كبير

أكد حسام عبدالمنعم، نجم الزمالك السابق، أن ارتداء قميص منتخب مصر يمثل شرفًا كبيرًا لأي لاعب، مشددًا على أهمية الدفاع عن ألوان المنتخب بكل قوة.

وأشاد عبدالمنعم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك، بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يتمتع بالشغف والإصرار والعزيمة، وهي عوامل انعكست على أداء المنتخب في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن منتخب مصر يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز تاريخي خلال منافسات كأس العالم، إذا استمر بنفس الروح والتركيز.

وتوقع نجم الزمالك السابق تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الفريق قادر على مواصلة مشواره في البطولة.