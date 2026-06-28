مدحت العدل يعتذر لحسام حسن: بحترمه وأنا اللي جبته يدرب الزمالك

وجه الكاتب مدحت العدل رسالة اعتذار لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال العدل عبر برنامج من ماسبيرو على القناة الأولى “أنا دخلت أنام نص ساعه صحيت لقيت الدنيا مقلوبة… أنا بتكلم مع أصدقائي في بروفايل شخصي ومفروض أنه مقفول يعني وبنرد على بعض في أمور كثيرة في كرة القدم.. هو حتى كرة القدم مش هنعرف نتكلم فيها بينا وبين بعض كأصدقاء”.

وأضاف “أنا بحترم حسام حسن وقولت قبل كده عليه أنه من أعظم المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر .. وعلى فكرة أنا اللي جبته يدرب نادي الزمالك وهو عارف كده”.

وتابع “أنا بحترم تاريخ حسام حسن وبحترم تجربته، ولكن طبيعي أننا نقول بعض الملاحظات وده طبيعي في كرة القدم”.

واستكمل “إحنا قبل كده قلنا ملاحظات على الكابتن الجوهري نفسه في كأس العالم بعد شكرناه في مباراة هولندا ولما جت مباراة ايرلندا اللي عدلوا القانون بسببها هجمناه .. بس مكنش ليها وقتها سوشيال ميديا وده الكابتن جوهري يعني أعظم مدربي تاريخ مصر”.

واكمل “ أنا ممكن اكون كتبت تعليق فيه كلمه متنفعش بس هي حاجه بتكتب على سبيل المثال وفي إطار دردشه خاصه اوي ولكن لما الموضوع انتشر بالشكل ده زعلت لانه ده شخص غير امين خد تعليق في دردشه خاصه بين أصدقاء ونشرها .. ده مش بوست أنا كاتبه”

واختتم “وعلشان حسام حسن وعائلته كتبت توضيح أقول فيه أن لدي جرأة الاعتذار لو الأمور زعلتهم لاني امتلك شجاعة الاعتذار”