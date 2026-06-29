ريبيرو: تدريب الأهلي جنون.. ولا يفهمون كرة القدم إلا من خلال الفوز

تحدث خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صعوبة تولي قيادة الأحمر.



وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في مصر، من الجنون أن تكون مدرباً للأهلي".

واضاف ريبيرو حديثه بشأن صعوبة تولي تدريب الأهلي، قائلًا: "إنهم لا يفهمون كرة القدم أو ناديهم إلا من خلال الفوز".

وكان ريبيرو قد بدأ الموسم المنصرم مع الأهلي وقاد الفريق بكأس العالم للأندية وبعض مباريات الدوري، قبل أن يتم إقالته لتراجع النتائج.

وختم ريبيرو خلال تصريحاته قائلًا: "هؤلاء (لاعبي منتخب مصر) لا يتهربون من المنافسة؛ بل على العكس، إنهم يتمتعون بروح تنافسية عالية للغاية، مثل تريزيجيه، وإمام عاشور، وياسر إبراهيم، ومرموش، وصلاح".