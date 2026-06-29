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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الأهلي يفاضل بين عدة عروض خليجية لبيع رضا سليم.. ولا نية لعودته الموسم المقبل

رضا سليم
رضا سليم
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النادي الأهلي يفاضل حاليًا بين أكثر من عرض خليجي للتخلي عن المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأهلي 

وأضاف أحمد حسن، نقلًا عن مصدر، أن إدارة الأهلي لا تفكر في إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل الاتجاه لحسم رحيله بشكل نهائي، مع دراسة أفضل العروض المقدمة من أندية الخليج قبل اتخاذ القرار النهائي.

ووافق النادي الأهلي على رحيل المغربي رضا سليم، المعار حاليًا إلى الجيش الملكي المغربي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد وصول عدة عروض عربية.

ورفض الأهلي عودة اللاعب مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة مع وجود قناعة فنية بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم الجديد، مقابل الانفتاح على العروض المقدمة له من أندية عربية وخليجية.

ويستعد الأهلي لبيع رضا سليم في الميركاتو الصيفي المقبل لأعلى سعر ممكن بعد الاتفاق على رحيله في الموسم المقبل

وتؤكد المصادر أن وجهة اللاعب المقبلة قد تكون أحد الدوريات العربية، حيث يبرز الدوري المغربي والدوري القطري كأقرب الخيارات المتاحة، في ظل اهتمام أندية من البلدين بضم اللاعب بشكل نهائي، بعد تألقه اللافت مع الجيش الملكي خلال فترة الإعارة.

ويحسم الأهلي ملف اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة مجددًا، وفقًا للعروض التي ستصل إلى النادي.

رضا سليم الاهلي الزمالك

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