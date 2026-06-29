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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات يستمتع بالعطلة الصيفية

حسين الشحات
حسين الشحات
ميرنا محمود

شارك نجم الأهلي حسين الشحات جمهوره صورة من عطلتة الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر حسين الشحات من أمام البحر، مما حازت الصورة علي إعجاب وتفاعل متابعيه.


كانت قد كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن كواليس تجديد حسين الشحات عقده مع النادي الأهلي، مؤكدة أن والدته لعبت الدور الأكبر في تغيير قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وقالت ريهام حمدي ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب ON"، إن حسين الشحات كان قد اتخذ قراره بالسفر، وجهز متعلقاته، بينما سافرت زوجته وأولاده بالفعل، وكان يستعد للحاق بهم في اليوم التالي، إلا أن امتلاء رحلة الطيران اضطره إلى تأجيل موعد سفره إلى المساء.

وأضافت أن هذا التأجيل منحه فرصة لعقد جلسة مع أحد محبي النادي الأهلي، كريم التهامي، إلى جانب والدته، التي وجهت له نداءً عاطفيًا طالبت فيه بالبقاء في مصر بالقرب من أسرته، قائلة له: "أنا عايزاك تفضل في مصر وسطنا، والقليل هنا وأنت وسط أهلك بالدنيا، وممكن تسافر وترجع متلاقينيش".

وأوضحت أن كلمات والدته كان لها التأثير الأكبر على اللاعب، حيث تراجع عن فكرة السفر بشكل نهائي، وقرر الاستمرار مع الأهلي.

وأشارت إلى أن حسين الشحات توجه في صباح اليوم التالي إلى مقر النادي، وأنهى إجراءات تجديد عقده في غضون خمس دقائق، لافتة إلى أن إدارة الأهلي راعت موقف اللاعب وقدمت له زيادة في المقابل المادي، وصفتها بأنها ليست كبيرة، لكنها كانت مرضية تقديرًا لقراره بالبقاء.
 

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