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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: إصابة أحمد فتوح خسارة كبيرة لمنتخب مصر في كأس العالم

أحمد فتوح
أحمد فتوح
باسنتي ناجي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن إصابة أحمد فتوح تمثل خسارة كبيرة لمنتخب مصر خلال مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أهمية اللاعب في مركز الظهير الأيسر.

أحمد فتوح

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إصابة أحمد فتوح خسارة كبيرة لمنتخب مصر، أحمد فتوح قوة لا يُستهان بها في مركز الباك الشمال، وصعب يلحق اللعب فيما هو قادم في كأس العالم، تمنياتنا له بالشفاء العاجل”.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر تطورات حالة أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، وسط أمنيات الجماهير بعودته سريعًا وتعافيه من الإصابة.

أحمد فتوح الاهلي الزمالك

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