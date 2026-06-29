قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: زيارتي لإسرائيل من الأسباب الرئيسية للهجوم على إيران
تحت الخمسين.. سعر الدولار اليوم الإثنين 29 يونيو
احذر.. الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم
تدريب على الحرب.. كوريا الشمالية تهاجم المناورات الأمريكية اليابانية
أدعية تيسير الصعب في الامتحانات.. كلمات مستجابة ومجربة للنجاح والتركيز
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
زلزال يهز جنوب غرب الصين.. 13 مصابا وإجلاء مئات السكان
تحرك دبلوماسي جديد.. أمريكا تقترح قمة مع إيران في قطر لاحتواء أزمة مضيق هرمز
اليأس تحول إلى معجزة.. أسرة تستعيد ابنها من ذوي الهمم بعد فراق 16 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: أستراليا خطيرة في الكرات الثابتة.. وحسام حسن مطالب بغلق المساحات

حسام حسن
حسام حسن
ميرنا محمود

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن الجماهير المصرية في الولايات المتحدة قدمت دعما استثنائيا لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العالم، مشددا على ضرورة تعامل المنتخب بحذر مع منتخب أستراليا في المواجهة المقبلة.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "الجماهير المصرية في أمريكا جعلتنا نشعر وكأن منتخب مصر يلعب على استاد القاهرة، وكان دعمها للاعبين رائعا طوال المباريات".

وأضاف: "منتخب مصر قدم أمام إيران مستوى أقل من المباراتين السابقتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، وأرى أن أي منتخب يتمتع بقوة بدنية كبيرة يسبب لنا صعوبات".

وتابع: "هناك من يهاجم حسام حسن ومنتخب مصر فقط من أجل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة الترند، بعيدًا عن التقييم الفني".

وعن مواجهة أستراليا، قال: "المنتخب الأسترالي مميز جدًا في الكرات الثابتة، لذلك يجب تجنب الرقابة الفردية في مثل هذه الكرات، كما يمتلك مهاجمًا خطيرًا، ولا بد من غلق المساحات أمامه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا منحنا أستراليا مساحات، فستسبب لنا مشاكل كبيرة، لأنها تمتلك لاعبين أقوياء بدنيًا وسريعين في التحولات. وعلى حسام حسن الاعتماد على غلق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة، مع استغلال إمكانات عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح".

الأهلي الولايات المتحدة منافسات كأس العالم محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

أسعار البنزين اليوم الأحد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد.. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مأساة أسرة في الشرقية تتكرر|وفاة طالبة داخل لجنة الثانوية ووالدها:الضغط داخل الامتحان أكبر من طاقتهم

ماتت زي أختها وهي بتقرأ قرآن قبل الامتحان.. والد طالبة الشرقية: ملحقناش نخرج من صدمة بنتنا الأولى

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

ترشيحاتنا

استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة

استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال جنوب غزة

برلمان "إيكواس" يدعو لتخصيص 5% من الميزانيات الوطنية للطاقة المتجددة والتنمية الريفية

برلمان "إيكواس" يدعو لتخصيص 5% من الميزانيات الوطنية للطاقة المتجددة والتنمية الريفية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يعزي السعودية شعبا وقيادة في ضحايا سقوط مروحية أرامكو

بالصور

جدل حول الحالة الصحية لطارق التلمساني بعد تداول أنباء عن إصابته بالعمى | تقرير

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد