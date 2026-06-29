علي علوان الخيار الرابع في هجوم الأهلي.. والمهاجم الصريح أولوية قصوى للإدارة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أن اسم المهاجم الأردني علي علوان لا يتصدر قائمة اهتمامات النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب يأتي في المرتبة الرابعة ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة البحث عن مهاجم صريح بمواصفات فنية محددة.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني للأهلي وضع التعاقد مع رأس حربة جديد على رأس أولوياته، في ظل الحاجة إلى تدعيم هذا المركز بلاعب يمتلك القدرة على التسجيل وصناعة الفارق، خاصة مع ضغط المباريات المنتظر خلال الموسم المقبل والمشاركة في العديد من البطولات.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس عددًا من السير الذاتية لمهاجمين أجانب ومحليين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة المنتظرة، مشيرًا إلى أن علي علوان يظل ضمن القائمة، لكنه ليس الخيار الأول في الوقت الحالي، حيث توجد أسماء أخرى تحظى بأولوية أكبر داخل لجنة التخطيط والجهاز الفني.

وأكد شوبير أن مسؤولي الأهلي يسعون إلى حسم ملف المهاجم في أقرب وقت، حتى يتمكن اللاعب الجديد من الانضمام إلى فترة الإعداد للموسم الجديد، والانسجام سريعًا مع باقي عناصر الفريق.

واختتم بالإشارة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات متسارعة في ملف الصفقات، مع استمرار المفاوضات مع أكثر من لاعب، في إطار خطة الإدارة لتدعيم جميع المراكز التي يحتاجها الفريق، بهدف الحفاظ على المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، وتكوين قائمة متوازنة تلبّي طموحات الجماهير في الموسم الجديد