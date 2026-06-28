حقيقة حصول أكرم توفيق على مقدم تعاقد من الأهلي.. وعرض بيراميدز يقلب الطاولة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري لم يوقع للنادي الأهلي حتى الأن، ولم يتقاض مقدم عقد عكس ما يتم تداوله الفترة الحالية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن اللاعب لم يتواصل أحد معه من النادي الأهلي منذ أخر حديث مع عصام سراج منذ شهر ولم يتم الحديث معه حتى الآن بشأن التوقيع.

وأردف، أن اللاعب تلقى اتصالاً من مسئولي نادي بيراميدز منذ أيام وعرض عليه التوقيع لمدة 3 مواسم على أن يحصل أكرم على نفس راتبه في الشمال القطري لمدة ثلاث مواسم.

وأكمل:"أكرم توفيق حتى الأن لم يبد رغبة بالقبول أو الرفض بشأن عرض بيراميدز".

واختتم:"عرض بيراميدز لأكرم توفيق ليس الأخير اللاعب تلقى عرضا رسميا من نادي قطر القطري وبنفس قيمة عقده مع نادى الشمال وقد يزيد الراتب".