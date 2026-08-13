شوبير يكشف سبب تأخر انتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير على انتقال محمود صلاح لاعب فريق غزل المحلة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي والمحلة توصلوا لاتفاق ولكن الأهلي طلب تقسيط المبلغ على دفعات وهو ما رفضه النادي .
وأردف : نادي غزل المحلة ليس مستعجلا في قصة بيع اللاعب حاليا ويرى أنه من الممكن أن يتألق في الموسم الجديد ويصل له عروض أوروبية.
وأضاف: غزل المحلة كان له مباراة ودية مع حرس الحدود ولكن قبل المباراة اللاعب أكد له عدم قدرته على المشاركة في اللقاء وتم استبعاده
وأوضح : القرار سيكون بعد نهاية المفاوضات مع الأهلي إما برحيل اللاعب أو بفرض عقوبة عليه بسبب تراجعه عن المشاركة في المباراة
واختتم شوبير تصريحاته قائلا : بنسبة تكاد تكون مؤكده محمود صلاح في الأهلي