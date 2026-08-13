وزير خارجية تركيا: الجانب الإسرائيلي لا يسير نحو السلام.. وهدفهم تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، أنه تم تجاوز الكثير من المشكلات في مسار تطبيق بنود ومراحل اتفاق غزة .

وقال هاكان فيدان في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، :" الجانب الإسرائيلي مازال متعنتا وعلى الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في اتفاق غزة ".



وأكمل هاكان فيدان :" الجانب الإسرائيلي لا يسير نحو السلام وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تتخذ خطوات للمارسة الضغوط على إسرائيل ".

ولفت هاكان فيدان :" يجب الضغط على نتنياهو كي سيتوقف عن الاعتداءات على الفلسطينيين وهدف إسرائيل هو تهجير الفلسطينيين من غزة ".

