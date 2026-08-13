وزير الخارجية التركي: انتقال محمد صلاح إلى تركيا يؤكد أن الشعبين تعانقا

أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بصفقة انتقال نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إلى فريق طرابزون، حيث أوضح أن انتقاله يؤكد أن الشعبين المصري والتركي تعانقا.

وجاء تصريح وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمدينة العالمين حيث تناولت المباحثات عددا من الملفات الثنائية والإقليمية.

ووجه فيدان الشكر للحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، العلاقات بين مصر وتركيا تسير في مستوي عالي جدا وتسهم في إحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا أن أنقرة تواصل التعاون مع القاهرة بكل ما أوتيت من قوة.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستويات العلاقات مع القاهرة إلى أقصى حد، لافتا إلى أن أن مصر وتركيا حملتهم التاريخ والجغرافيا مسؤولية كبيرة.