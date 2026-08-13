البرلمان العربي يعزي جمهورية مصر العربية في ضحايا الحادث المروري بالإسماعيلية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعباً، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمنطقة «الدواويس» في محافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد"اليماحي"؛ تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، معربا عن خالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.