قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي يشيد بمبادرة التنمية العالمية ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة العربية الصينية

. رئيس البرلمان العربي
. رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أشاد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بالنتائج الإيجابية والملموسة التي حققتها مبادرة التنمية العالمية (GDI) التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها، مؤكدًا أنها أصبحت منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، ومجالًا فاعلًا لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن ما حققته مبادرة التنمية العالمية خلال السنوات الخمس الماضية يعكس أهمية الرؤية التي انطلقت منها، والتي تضع التنمية في صميم الأجندة الدولية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه شعوب العالم، ولا سيما الدول النامية ودول الجنوب العالمي.

وذكر رئيس البرلمان العربي أن انضمام عدد كبير من الدول العربية إلى مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية يعكس بوضوح الاهتمام العربي المتزايد بقضايا التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والحرص على توحيد الجهود الدولية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

كما أكد أن هذا الاهتمام العربي بالمبادرة يعكس أيضًا حرص الدول العربية على مواصلة تطوير وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، التي تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للدول العربية، في ظل ما تشهده العلاقات العربية–الصينية من تطور متسارع على مختلف المستويات، وما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى مشتركة بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية، واحترام مبدأ التعددية، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه الكبير بالمقترحات الأربعة التي طرحها وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن مبادرة التنمية العالمية الذي عقد في بكين في 28 يوليو 2026م، والتي ركزت على تعزيز التضامن والتعاون لتوفير بيئة سلمية للتنمية، وتوحيد الجهود لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الانفتاح والتعلم المتبادل لدعم الابتكار باعتباره محركًا للتنمية، وممارسة التعددية لتحسين نظام الحوكمة العالمية.

وأكد أن هذه المقترحات تتوافق بدرجة كبيرة مع تطلعات الدول العربية وأولوياتها التنموية، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ووضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، وتوفير الموارد اللازمة للدول النامية، وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من الفرص التي تتيحها التحولات التكنولوجية المتسارعة.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى دعم البرلمان العربي الكامل لمبادرة التنمية العالمية، ولمختلف الجهود والمقترحات الرامية إلى تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع جمهورية الصين الشعبية، ومع مختلف الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز التعاون العربي–الصيني في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتكنولوجية والعلمية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

رئيس البرلمان العربي النتائج الإيجابية والملموسة الرئيس الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

العبادة

كيف نستقبل شهر ربيع الأول؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق التصفية النهائية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» الأحد القادم

ضحايا حادث الإسماعيلية

مجلس حكماء المسلمين يعزّي مصر في ضحايا حادث الإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد