حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حادث الإسماعيلية ليس مجرد حادث عابر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه باستكمال التحقيقات في الحادث وتقديم الدعم والتعويضات لأسر الضحايا والاهتمام بالمصابين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كيف لأطفال في سن العاشرة والثانية عشرة العمل في المزارع، مؤكدا أن الطفل في هذه السن مكانه الطبيعي المدرسة، وليس سيارة عمل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن التعامل مع الأزمة يجب أن يكون بالعقل والحكمة، مؤكدا أنه لا يمكن أن نقبل بطفل يترك التعليم ويتحول إلى عامل.

قضية أمن إجتماعي

الـ 18 شهيدا كان كل شخص منهم له بيت وأب وأم وأسرة، ووجود الأطفال وسط الضحايا يعتبر جرس إنذار من أجل حماية الأطفال، لأنه قضية أمن اجتماعي ومستقبل دولة.