خالد الغندور يكشف حقيقة حصول أكرم توفيق على مقدم من الأهلي.. وعرض من بيراميدز يقلب الطاولة

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري لم يوقع للنادي الأهلي حتى الأن، ولم يتقاضى مقدم عقد عكس ما يتم تداوله الفترة الحالية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن اللاعب لم يتواصل أحد معه من النادي الأهلي منذ أخر حديث مع عصام سراج منذ شهر ولم يتم الحديث معه حتى الآن بشأن التوقيع.

وأردف، أن اللاعب تلقى اتصالاً من مسئولي نادي بيراميدز منذ ايام وعرض عليه التوقيع لمدة 3 مواسم على أن يحصل أكرم على نفس راتبه في الشمال القطري لمدة ثلاث مواسم.

وأكمل:"أكرم توفيق حتى الأن لم يبدى رغبه بالقبول أو الرفض بشأن عرض بيراميدز".

عرض بيراميدز لخطف لاعب الأهلي

واختتم:"عرض بيراميدز لأكرم توفيق ليس الأخير اللاعب تلقى عرض رسمي من نادي قطر القطري وبنفس قيمة عقده مع نادى الشمال وقد يزيد الراتب ايضاً".