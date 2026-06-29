سوق انتقالات الأهلي.. إبراهيم عادل على رأس الأولويات وبن رمضان يقترب من الرحيل

كشفت الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف الصفقات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لا تزال تتمسك بقوة بفكرة التعاقد مع إبراهيم عادل، نجم فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل قناعة تامة بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة للفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح شوبير أن مسؤولي الأهلي لديهم تصميم كبير على حسم صفقة إبراهيم عادل، باعتباره أحد أبرز اللاعبين المحليين في مركزه، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع بيراميدز ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعله هدفًا رئيسيًا للإدارة الفنية التي تسعى لتدعيم الخط الأمامي بعناصر تمتلك السرعة والمهارة وصناعة الفارق.

وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى أن اللاعب محمد علي بن رمضان بات قريبًا من مغادرة الأهلي، بعدما اقترب من الانتقال إلى نادي الشمال القطري، في صفقة تصل قيمتها إلى نحو مليوني دولار، لتصبح المفاوضات في مراحلها النهائية تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس البدائل المتاحة تحسبًا لرحيل بن رمضان، مع استمرار العمل على تدعيم أكثر من مركز داخل الفريق، تنفيذًا لرؤية الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

وتواصل إدارة الأهلي تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات، وسط ترقب جماهير القلعة الحمراء لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن الصفقات المنتظرة، سواء على مستوى التعاقدات الجديدة أو رحيل بعض اللاعبين.