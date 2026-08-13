احتفالًا بمولد النبي.. مساجد مصر تصدح بالصلاة على النبي طوال شهر ربيع الأول

قررت وزارة الأوقاف، أن تصدح مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- طوال شهر مولده، ربيع الأول، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة الدعوية، من أبرزها قوافل دعوية متنوعة تجوب مختلف محافظات الجمهورية.

تنتعش الأرواح بذكرى مولد سيدنا محمد

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إننا نستهل غدًا شهر ربيع الأول الأنوار فتطرب القلوب وتنتعش الأرواح بذكرى مولد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. رحمة الله للعالمين.

خطة دعوية متكاملة في شهر ربيع الأول

أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إعداد خطة دعوية متكاملة لتنفيذها خلال شهر ربيع الأول؛ احتفاءً بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان: «جوانب من أنوار رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم».

إحياء أيام وليالي شهر ربيع الأول

وتستهدف الخطة إحياء أيام وليالي شهر ربيع الأول بالتعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله، وترسيخ محبته والاقتداء به، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الدعوية والعلمية والإعلامية.

وتتضمن الخطة تنظيم قوافل دعوية تجوب القرى والنجوع والتوابع بمختلف الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية طوال شهر ربيع الأول، حيث تختار كل إدارة فرعية نخبة مكونة من عشرة من الأئمة المتميزين، لعقد أمسية دعوية يوميًّا بإحدى القرى، وفق جداول زمنية محددة.

موسوعة الأخلاق المحمدية

كما تتضمن الخطة إعداد «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»، بهدف تشجيع الأئمة وخطباء المكافأة والواعظات على البحث العلمي، وإثراء المكتبة الإسلامية بدراسات تتناول الأخلاق النبوية وربطها بالقضايا المعاصرة.

وتتيح الوزارة للمشاركين إعداد أبحاث حول أحد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حدود خمس صفحات، مع مراعاة أصالة الفكرة وسلامة اللغة والأسلوب، والربط بين الخلق النبوي وإحدى القضايا العصرية، والالتزام بالمنهج العلمي والتوثيق.

وفي حال تكرار الموضوعات، تُختار أفضل الأبحاث من حيث الجودة العلمية والأسلوب، وتُجمع الأبحاث المتميزة في إصدار علمي واحد بعنوان: «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»، يتولى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طباعته ونشره.

وتشمل الخطة كذلك تنفيذ برنامج «اقرأ في السيرة النبوية»، من خلال تخصيص مسجد في كل قرية على مستوى الجمهورية لقراءة كتاب العلامة الشيخ محمد علوي المالكي «حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف»، بما يسهم في تصحيح المفاهيم والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمولد النبوي الشريف، وفق خطة علمية تشرف عليها المديريات.

ويُختتم كل مجلس بقراءة مختارة من أحد كتب المديح النبوي، ومنها «البردة» للإمام البوصيري، و«مولد البرزنجي»، و«مولد المناوي».

وفي الجانب الإعلامي، تتضمن الخطة تنفيذ مسابقة «السراج المنير» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وتستهدف المسابقة نشر الوعي بالسيرة النبوية، وتعميق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، وتشجيع الجمهور على القراءة والتدبر في سيرته وأخلاقه، من خلال مجموعة من الأسئلة والمحتويات التي تتناول مواقف من حياته صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه، وشمائله، ودروسه التربوية والإنسانية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الخطة تأتي في إطار إحياء هذه المناسبة المباركة بصورة دعوية وعلمية وإعلامية متكاملة، وإبراز جوانب من أنوار السيرة النبوية وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله، وتعميق محبته في النفوس، وترسيخ الاقتداء به، بما يعزز القيم النبوية في حياة المجتمع.

فضل الصلاة على النبي

1. امتثال لأمر الله بالصلاة عليه.

2. موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه.

3. موافقة الملائكة في الصلاة عليه.

4. حصول عشر صلوات من الله تعالى.

5. أن يرفع له عشر درجات.

6. يكتب له عشر حسنات.

7. يمحى عنه عشر سيئات.

8. ترجى إجابة دعوته.

9. الصلاة على النبي سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10. الصلاة على النبي سبب لغفران الذنوب وستر العيوب.

11. الصلاة على النبي سبب لكفاية العبد ما أهمه.

12. الصلاة على النبي سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم.

13. الصلاة على النبي تقوم مقام الصدقة.

14. الصلاة على النبي سبب لقضاء الحوائج.

15. الصلاة على النبي سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي.

16. الصلاة على النبي سبب زكاة المصلي والطهارة له.

17. الصلاة على النبي سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.

18. الصلاة على النبي سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.

19. الصلاة على النبي سبب لردّه صلى الله عليه وسلم على المصلي عليه.

20. الصلاة على النبي سبب لتذكر ما نسيه المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

21. الصلاة على النبي سبب لطيب المجلس وألا يعود على أهله حسرة يوم القيامة.

22. الصلاة على النبي سبب لنفي الفقر عن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

23. الصلاة على النبي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم.

صيغ الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

هناك العديد من صيغ الصلاة على النبي وأفضلها كما ذكر العلماء هي الصلاة الإبراهيمية : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

كما ورد عن السلف الصالح بعض الصيغ التي يستحب ترديدها مثل:

- «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمة بدوام ملك الله».

- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله».

- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفًا صفًا، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك».

- «اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين».