خالد جاد الله: أستراليا مباراة عمر مرموش.. وعودة حمدي فتحي تعوض غياب لاشين

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم صورة مشرفة للدولة المصرية خلال مشاركته في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب نجح في تحقيق مكاسب كبيرة على المستويين الفني والمعنوي.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "منتخب مصر قدم دعاية كبيرة للدولة المصرية في كأس العالم، تساوي مليارات، من خلال الأداء والصورة المشرفة داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "كنت أفضل عدم مشاركة مهند لاشين أمام إيران حتى لا يحصل على الإنذار الثاني، وكان من الممكن الدفع بنبيل عماد «دونجا» أو أي لاعب آخر في مركزه".

وتابع: "عودة حمدي فتحي أمام أستراليا ستكون إضافة قوية لمنتخب مصر، وستعوض غياب مهند لاشين بسبب الإيقاف".

وعن مستوى حراسة المرمى، قال: "مصطفى شوبير قدم مباراتين رائعتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، باستثناء بعض الأخطاء في مباراة إيران، وأتمنى أن يتداركها خلال الفترة المقبلة".

وكشف جاد الله عن أمنيته بضم عبد الله السعيد إلى قائمة المنتخب، قائلًا: "كنت أتمنى وجود عبد الله السعيد في قائمة كأس العالم للاستفادة من خبراته لمدة 20 دقيقة في بعض المباريات، فهو من اللاعبين القادرين على التحكم في إيقاع اللعب، وأعتقد أنه كان سيقبل الجلوس على مقاعد البدلاء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أرى أن مباراة أستراليا ستكون مباراة عمر مرموش، وأتوقع أن يكون صاحب بصمة مؤثرة في تحقيق الفوز، لما يمتلكه من قدرات فنية كبيرة، كما أن المباراة تحتاج إلى لاعبين أصحاب مهارات والاعتماد على اللعب الأرضي، خاصة أن المنتخب الأسترالي يتميز بطول القامة".