أيمن يونس: حسام حسن مدرب كبير.. ومن يقلل من إنجاز منتخب مصر لا قيمة له

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن نجح في الوفاء بوعوده، بعدما قاد المنتخب لتقديم مستويات مميزة في كأس العالم، مشددًا على أن التقليل من إنجازات المنتخب أو مديره الفني أمر غير مقبول.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "حسام حسن أوفى بما وعد به في كأس العالم، وأي شخص يحاول التقليل من إنجاز منتخب مصر أو من عمل حسام حسن، لا قيمة له بالنسبة لنا".

وأضاف: "الدكتور مدحت العدل رجل وطني، وأستبعد أن يكون قد كتب هذا الكلام عن حسام حسن".

وتابع: "هناك من يستكثر علينا الفرحة، لكن اتركونا نعيش سعادتنا. وإذا كان البعض يقول إن حسام حسن محظوظ، فأنا أقول: أهلًا بالحظ، أفضل من أن يكون لدينا مدرب لا يحقق النجاح".

وأكد يونس أن المدير الفني أثبت كفاءته، قائلًا: "حسام حسن أثبت أنه مدرب كبير، وما قدمه مع منتخب مصر في كأس العالم أكبر دليل على ذلك".

وعن قائد المنتخب محمد صلاح، قال: "محمد صلاح أكبر من أن يغضب بسبب استبداله في مباراة إيران، فهو لاعب محترف ويضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار".

وأضاف: "هناك أشخاص لا يسعدهم نجاح منتخب مصر، ويتمنون فشلنا، لكننا لن نلتفت إليهم".

وشدد على دعمه الكامل للمنتخب، قائلًا: "أي شخص يهاجم منتخب مصر، سواء كان لاعبًا سابقًا أو أي شخصية أخرى، لا يمثل لنا شيئًا، فقد سئمنا من هذه الانتقادات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن يمتلك جميع الحلول الفنية، ودكة البدلاء قادرة على صناعة الفارق، ولا أرى أن الغيابات ستؤثر على المنتخب أمام أستراليا. كما ننتظر عودة عمر مرموش، وأثق في قدرة منتخب مصر على التأهل إلى دور الـ16، ومواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي".