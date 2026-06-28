محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

أعلن محامي حسام حسن المدير الفني للمنتخب عن تقدمه ببلاغ ضد الكاتب والمنتج مدحت العدل.

وجاء قرار حسام حسن بعد وصف الكاتب لمدرب المنتخب، بألفاظ يعاقب عليها القانون

وفي سياق متصل تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر امام استراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.

وتأهل منتخب مصر عقب وصافته للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وتأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.