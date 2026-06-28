خلاف حاد داخل الزمالك على المنصب الجديد لطارق حامد

قال الإعلامي خالد الغندور أن أروقة نادي الزمالك شهدت مناقشات مكثفة خلال الفترة الحالية بشأن المنصب الذي سيتولاه طارق حامد داخل النادي، في ظل وجود أكثر من رؤية داخل الإدارة حول طبيعة دوره خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: هناك رأي داخل الزمالك يؤيد فكرة انضمام طارق حامد إلى جهاز الكرة، على أن يبدأ العمل داخل المنظومة الإدارية والفنية لاكتساب المزيد من الخبرات والتدرج في المهام.

وتابع: هناك اتجاه آخر أن يتولى طارق حامد منصب نائب المدير الرياضي، مستفيدًا من شخصيته القيادية وخبراته الكبيرة داخل النادي وخارجه.

وأتم: الخلاف مازال قائمًا داخل الزمالك بشأن المنصب الأنسب لطارق حامد، على أن يُحسم الأمر خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الهيكل الإداري النهائي لقطاع الكرة.