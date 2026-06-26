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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق حامد يبدأ دوره الإداري في الزمالك مبكرًا ويحسم أزمة فرجاني ساسي

طارق حامد
طارق حامد
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام أن طارق حامد بات قريبًا من التواجد ضمن المنظومة الإدارية لنادي الزمالك خلال الموسم المقبل، عقب اتخاذه قرار الاعتزال، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل في ممارسة بعض المهام المرتبطة بالدور الجديد.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، إن إدارة الزمالك ترى في طارق حامد أحد أبناء النادي القادرين على تقديم الإضافة خارج المستطيل الأخضر، في ظل خبراته الكبيرة وعلاقاته القوية داخل الوسط الرياضي.

وأضاف أمير هشام أن طارق حامد لعب دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية في تقريب وجهات النظر بشأن أزمة المستحقات المالية الخاصة بالتونسي فرجاني ساسي، مشيرًا إلى أن الملف بات قريبًا للغاية من الإغلاق.

وأكد أن مسؤولي الزمالك يعتبرون أزمة مستحقات فرجاني ساسي في حكم المنتهية، بعد الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، وهو ما يمثل انفراجة مهمة للنادي في أحد الملفات المالية العالقة خلال الفترة الأخيرة.

طارق حامد الزمالك جون

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