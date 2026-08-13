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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق يودع نادي الشمال القطري برسالة مؤثرة بعد العودة إلى الأهلي

أكرم توفيق
أكرم توفيق
عمرو مصطفى

حرص أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة وداع إلى نادي الشمال القطري وجماهيره، عقب انتهاء تجربته مع الفريق، وذلك قبل عودته رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية.

أكرم توفيق يودع نادي الشمال القطري

ونشر أكرم توفيق رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لمسؤولي نادي الشمال وجماهيره، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها مع الفريق تركت أثرًا كبيرًا في مسيرته الكروية، رغم اقتصار تجربته على موسم واحد.

وقال أكرم توفيق في رسالته: «شكرًا لنادي الشمال القطري وجماهيره على كل لحظة عشتها معكم، وعلى كل الدعم والمحبة طوال الفترة الماضية».

وأضاف: «سنة واحدة كانت كفيلة بأن تترك أثرًا كبيرًا في مسيرتي، وسأحمل معي دائمًا ذكريات جميلة من هذه التجربة».

كما وجه لاعب الأهلي الشكر إلى مسؤولي النادي وزملائه اللاعبين، قائلًا: «كل التقدير والامتنان لمسؤولي النادي ولزملائي اللاعبين، على كل اللحظات الجميلة التي جمعتنا».

واختتم أكرم توفيق رسالته متمنيًا التوفيق لنادي الشمال القطري في المرحلة المقبلة، مؤكدًا تقديره للفترة التي قضاها داخل النادي.

وتأتي رسالة أكرم توفيق بالتزامن مع عودته إلى الأهلي، بعدما أعلن النادي الأحمر التعاقد معه رسميًا لمدة 3 مواسم، عقب إنهاء تعاقده مع نادي الشمال القطري بالتراضي، لينضم اللاعب إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا

انضم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم إلى معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًّا في إسبانيا.

 وكان النادي قد أعلن أمس عن التعاقد مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر. وأنهى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، كافة إجراءات الانتقال المالية والإدارية بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

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