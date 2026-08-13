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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الصبر ونصرة المظلوم.. الإفتاء تكشف أبرز الدروس المستفادة من المولد النبوي

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالًا يقول صاحبه: ما الدروس التي يمكن للمسلمين الاستفادة منها في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف يمكن تحويل هذه الدروس إلى سلوك عملي في حياتنا اليومية، خاصة مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل الكثير من المعاني والدروس التي يمكن للمسلم الاستفادة منها في مواجهة ظروف الحياة المختلفة، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الدروس التحلي بالصبر والقدرة على تحمل المشاق ومواجهة الصعوبات.

وأكدت الدار أن الصبر كان من الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم، ووجّه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى التحلي به في مواجهة ما تعرض له من مشاق وأذى، موضحة أن القرآن الكريم تضمن العديد من الآيات التي تؤكد أهمية الصبر والثبات.

وأشارت دار الإفتاء إلى قول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾، مؤكدة أن هذه التوجيهات تحمل للمسلم منهجًا في التعامل مع الأزمات والصعوبات وعدم الاستسلام للشدائد.

وأضافت دار الإفتاء أن الصبر من المعاني العظيمة في الإسلام، وأن الصابرين لهم أجر عظيم عند الله تعالى، مستشهدة بما وعد به الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين من الأجر بغير حساب.

وأوضحت الدار أن دروس المولد النبوي الشريف لا تتوقف عند الصبر وحده، وإنما تشمل مجموعة واسعة من القيم التي يحتاج إليها المسلم في حياته، ومن بينها العزة والكرامة والإباء والنجدة والشهامة، وهي أخلاق ينبغي أن تظهر في تعامل المسلم مع نفسه ومع الآخرين.

وأكدت الإفتاء أن إحياء معاني السيرة النبوية يستلزم الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على تهذيب النفس والتحلي بالآداب والقيم التي دعا إليها الإسلام، لأن الأخلاق الحسنة تمثل جانبًا أساسيًا من صورة المسلم أمام الآخرين.

أبرز الدروس المستفادة من السيرة النبوية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الالتزام بهذه القيم يساهم في تقديم صورة صحيحة عن الإسلام والمسلمين، ويعكس ما يحمله الدين من مبادئ تدعو إلى الرحمة والكرامة وحسن التعامل، بما يعزز مكانة المسلمين ويظهر القيم الأخلاقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أكدت الدار أن من أبرز الدروس المستفادة من السيرة النبوية الدفاع عن الحق والوقوف إلى جانب المظلوم ونصرته، مشيرة إلى أهمية أن تتحول هذه المعاني إلى مواقف وسلوكيات عملية في حياة المسلمين، وألا تظل مجرد دروس تُذكر في المناسبات.

ودعت دار الإفتاء المسلمين إلى الاستفادة من هذه المعاني والعمل بها، خاصة قيم الصبر والثبات ونصرة المظلوم والدفاع عن الحق، مؤكدة أن الاستفادة الحقيقية من ذكرى المولد النبوي الشريف تتحقق عندما تنعكس الدروس المستفادة من السيرة على حياة المسلم وسلوكه وتعاملاته.

وشددت الدار على أهمية اجتماع المسلمين على القيم والمبادئ التي تحملها السيرة النبوية، والعمل على تحقيق هذه المعاني في الواقع بما يتناسب مع ظروف كل مجتمع وحاله، بما يجعل الاحتفاء بذكرى المولد النبوي مناسبة لاستحضار الأخلاق والقيم النبوية وتطبيقها في الحياة اليومية.

أبرز الدروس المستفادة من السيرة النبوية دار الإفتاء الدروس المستفادة من السيرة النبوية ذكرى مولد النبي

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