خلف الزناتي: إطلاق منصة وطنية للشباب تفتح الطريق أمام الابتكار والمشاركة

أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب والاستماع إلى رؤاهم باعتبارهم شريكا أساسيا في صياغة مستقبل الوطن.

وأكد الزناتي، أن تأكيد الرئيس السيسي أن شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، يحمل رسالة ثقة في قدرات الشباب المصري على الإبداع والابتكار.

إطلاق منصة وطنية للشباب

وقال نقيب المعلمين، إن إطلاق المنصة يمثل مساحة جديدة أمام الشباب للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم ومبادراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في تحويل الطاقات الشبابية إلى مشروعات وأفكار قابلة للتنفيذ، ويعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن المنصة الوطنية يمكن أن تصبح جسرا فاعلا بين الشباب وصناع القرار، بما يضمن الاستفادة من الرؤى والمقترحات التي يقدمونها، ويفتح المجال أمام طرح حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

وأكد الزناتي، أن هذه التوجيهات تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز على الاستثمار في الإنسان، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة القرار، مشددا على أن ثقة الدولة في الشباب تضع أمامهم مسؤولية الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم أفكار جادة ومبتكرة تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية.