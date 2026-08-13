أتلف الكاميرات لإخفاء جريمته.. كواليس ضبط المتهم بمحاولة سرقة عقار بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس المتهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار التابع لأحد الأشخاص بدافع السرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار سكنه بالإسكندرية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 10/ الجارى قام أحد الأشخاص بإتلاف كاميرات المراقبة المُثبتة على العقار محل سكنه .

ضبط المتهم

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار بقصد السرقة من داخل العقار إلا أنه لم يتمكن من ذلك لشعور السكان به، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.