قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جديد في الزمالك.. بيزيرا راجع وقرصة ودن لـ شيكوبانزا واعتزال عبدالله السعيد
وفاة والدة الفنان محمد عطية
رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتنفيذ إصلاحات دفاعية ببناء جيش ذكي وتجنيد انتقائي
الفنان توفيق عبد الحميد يتوجه ببلاغ ضد صفحة نشرت خبر وفاته
المقرر الأممي الدولي: يتم عرقلة أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي
العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات
ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود
أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أتلف الكاميرات لإخفاء جريمته.. كواليس ضبط المتهم بمحاولة سرقة عقار بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس المتهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار التابع لأحد الأشخاص بدافع السرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كواليس الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار سكنه بالإسكندرية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 10/ الجارى قام أحد الأشخاص بإتلاف كاميرات المراقبة المُثبتة على العقار محل سكنه .

ضبط المتهم 

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار بقصد السرقة من داخل العقار إلا أنه لم يتمكن من ذلك لشعور السكان به، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية النيابة العامة حبس المتهم بسرقة سرقة إتلاف كاميرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

موعد المولد النبوي 2026

موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى

ترشيحاتنا

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ

غنيم: المنصة الوطنية للشباب تفتح مسارا جديدا لتحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ

النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ

نائب: المنصة الوطنية للشباب تعزز المشاركة وتمنح أصحاب الأفكار فرصة حقيقية

سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد

​سيد طه: إطلاق منصة وطنية يحول طاقات الشباب و إبداعاتهم إلى واقع ملموس

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد