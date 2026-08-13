معتمد جمال يحاول إقناع عبدالله السعيد بالعودة لتدريبات الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير إصرار معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على استمرار عبدالله السعيد في الموسم الجديد ورافض رحيله حاليا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : معتمد جمال يحاول بكل الطرق إقناع عبدالله السعيد بعدم فسخ التعاقد مع الزمالك والاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف : دائرة عبدالله السعيد غاضبة من الهجوم العنيف على اللاعب ولا أجد مبرر لهذا الهجوم لأن اللاعب طالب بحقه ولما طالب بحقه وهذا لا يحزن أحد.

وأكمل: مثلما قلت في السابق عبدالله السعيد ليس ابن الأهلي وانضم للفريق قادما من الإسماعيلي وبالتالي لا يهم رحيله لأي نادي هو لاعب محترف

واختتم شوبير تصريحاته : هناك محاولات بين الزمالك وعبدالله السعيد في الوقت الحالي للتراجع عن قرار الاعتزال والمشاركة مع الفريق في الموسم الجديد